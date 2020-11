Calcio a 5, Serie A femminile: il punto dopo la 4a giornata

Il futsal è sempre il futsal. La Serie A femminile di Calcio a 5, nonostante le problematiche legate al momento storico, regala spettacolo sui campi di tutta Italia. Il torneo è giunto alla 4a giornata, la prima che si è disputata interamente senza dover rinviare alcun match, e piano piano sta definendo le sue gerarchie. Andiamo a scoprire come sono messe le squadre in classifica.

Davanti a tutte c’è – in maniera solida – il Città di Falconara, forte dei suoi 11 punti in 4 partite (un punto in meno a causa di una penalizzazione), che guida una graduatoria dove nel “gruppone” dal secondo all’ottavo posto l’equilibrio la fa da padrone: in questo momento Montesilvano, Lazio, Kick Off e Città di Capena hanno 6 punti e precedono Italcave Real Statte, Futsal Femminile Cagliari e Bisceglie Femminile che sono a 3.

Loading...

Loading...

Ancora ferme a 0 invece ci sono Pelletterie e Granzette, che in questo momento dovrebbero giocarsi la permanenza di categoria in un playout.

Il prossimo turno, infine, prevede i seguenti match: Bisceglie Femminile-Montesilvano, Pelletterie-Granzette, Città di Falconara-Kick Off, Futsal Femminile Cagliari-Città di Capena, Italcave Real Statte-Lazio.

michele.cassano@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Divisione Calcio a 5