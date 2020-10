Calcio a 5: la Serie A sarà visibile su Rai Sport e PMGSport. Accordo anche per il femminile

Una partenza con tante difficoltà, in una stagione che però vuole diventare quella del rilancio. Il futsal italiano sta per ripartire e dal sito della Divisione Calcio a 5 giungono notizie incoraggianti verso lo start di questo 2020/2021.

L’Opening Day di Salsomaggiore Terme, che scatterà domani sera con la sfida fra Meta Catania e Came Dosson (ore 20.45), sarà infatti trasmesso integralmente fra tv e streaming. Ben tre partite saranno in diretta su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre), mentre le altre saranno appannaggio di PMGSport, che ha rinnovato il suo accordo di trasmissione delle partite per la terza stagione consecutiva.

Il punto della situazione

Dopo le tre dirette dell’Opening Day, che saranno Meta Catania Bricocity-Came Dosson, Cybertel Aniene-Signor Prestito CMB Matera e Sandro Abate Avellino-Acqua&Sapone Unigross, Rai Sport continuerà a occuparsi settimanalmente di futsal producendo una partita a settimana sul suo canale (generalmente il giovedì sera), senza dimenticare poi l’acquisizione dei diritti relativi alla Final Eight di Coppa Italia 2021 e dei playoff scudetto.

PMGSport, due novità: l’OTT sul futsal e…la Serie A Femminile

La piattaforma web non lascia, anzi raddoppia. Da quest’anno su PMGSport sarà possibile seguire in diretta streaming, sempre in maniera gratuita, sia tutte le partite della Serie A Maschile (ad eccezione ovviamente di quella che trasmetterà Raisport, che però sarà visibile poi in differita, ndr) sia tutte le partite della Serie A Femminile, un campionato che trova così la sua ideale collocazione per provare anche ad aumentare il suo seguito. Oltre a questi contenuti live, l’emittente metterà a disposizione una vera e propria sezione OTT dove si potranno rivivere le emozioni del fine settimana con clip dedicate, contributi ondemand e quant’altro.

Per il calcio a 5 italiano: il futuro è adesso.

Di seguito il programma tv e streaming dell’Opening Day di Salsomaggiore Terme

GIOVEDI’ 8 OTTOBRE

META CATANIA C5 ARL – CAME DOSSON C5 ore 20.45 (diretta tv su Rai Sport)

VENERDÌ 9 OTTOBRE 2020

CDM FUTSAL GENOVA– TODIS LIDO DI OSTIA ore 14.30 (diretta streaming su PMGSport)

CYBERTEL ANIENE C5 – SIGNOR PRESTITO CMB ore 17.25 (diretta tv su Rai Sport)

SANDRO ABATE FIVE SOCCER – ACQUA & SAPONE C5 ore 20.45 (diretta tv su Rai Sport)

SABATO 10 OTTOBRE 2020

PETRARCA CALCIO A 5 – FELDI EBOLI ARL ore 15.00 (diretta streaming su PMGSport)

COLORMAX PESCARA C5 – REAL SAN GIUSEPPE ore 17.30 (diretta streaming su PMGSport)

ITALSERVICE C5 – MANTOVA CALCIO A 5 ore 20.00 (diretta streaming su PMGSport)

Foto: Divisione Calcio a 5