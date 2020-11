Calcio a 5, Serie A 2020-2021: vittoria spettacolare dell’Acqua&Sapone contro la Came Dosson, goleada del Petrarca

Hanno regalato non poche emozioni i recuperi della quarta giornata della regular season del campionato di calcio a 5 di Serie A 2020-2021. Nei due match andati in scena, infatti, i gol non sono mancati.

Ebbene nel match tra Came Dosson e Acqua&Sapone si può parlare di spettacolor puro senza timori di essere smentiti. Sì perché il 10-9 con cui gli uomini di Scarpitti si sono imposti è tanta roba. Le realizzazioni di Calderolli (tripletta), di Lukaian, di Murilo (tripletta), di Mammarella, di Gui e di Coco hanno permesso alla formazione abruzzese di sbancare a Dosson di Casier, ma la prova dei veneti è stata notevole. Una sfida sul filo del rasoio infatti con Belsito, Schiochet, Ugherani (doppietta), Vieira (poker) e Grippi che si sono iscritti sul tabellino dei marcatori, non potendo però evitare la capitolazione. Uno score che proietta in testa alla classifica l’A&S con 15 punti, frutto di cinque vittorie in altrettanti incontri.

Pioggia di gol anche nell’altra partita tra al Palasport di Campo ligure dove il Bernardinello Petrarca si è letteralmente scatenato, infliggendo un pesante 8-1 al CDM Futsal Genova. Parrel (doppietta), Mello, Fornari, Rafinha e Boaventura (tripletta) i marcatori per gli ospiti. Per i padroni di casa a segno Pizetta. Petrarca dunque che si porta a quota 7 punti, prendendosi un po’ di margine dalle zone basse della classifica, mentre Genova rimane a zero punti.

