Calcio a 5, Serie A 2020-2021: vittoria di Sandro Abate Avellino, pari tra Came Dosson e Feldi Eboli

Sono stati due i match che si sono tenuti quest’oggi a completamento del settimo turno della regular season del campionato di calcio a 5 di Serie A 2020-2021. Al Pala Del Mauro di Avellino la Sandro Abate si è imposta con un perentorio 5-3 contro il Futsal Genova. Le realizzazioni di Bagatini, Crema (tripletta) e di Dalcin hanno regalato i tre punti agli irpini allenati da Fabian Lopez, rendendo vane le realizzazioni degli ospiti firmate da Titon, Silon e da Fabinho.

Terminato invece sul 2-2 il confronto a Dosson di Casier tra Came e la Feldi Eboli. Una sfida molto equilibrata in cui i padroni di casa, inizialmente sotto di un gol per la marcatura di Dani Chino, hanno ribaltato lo score con Schochet e Azzoni, prima però di subire nella ripresa la rete di Chano. Con questi risultati Avellino è secondo in classifica a una sola lunghezza dall’Italservice Pesaro, mentre la Feldi è quarta con 10 punti e la Came settima con 8. Una graduatoria comunque molto parziale, tenendo conto dei tanti rinvii per il Covid-19.

Foto: Shutterstock.com