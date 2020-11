Calcio a 5, Serie A 2020-2021: Acqua&Sapone devastante, vittorie di Came, Petrarca, Pescara e di Genova

E’ andato in archivio l’ottavo turno della regular season della Serie A 2020-2021 di calcio a 5. Una giornata che ha confermato il grande momento vissuto dall’Acqua&Sapone Unigross.

La formazione di Fausto Scarpitti ha regolato con il punteggio di 9-3 al Pala di Fiore di Ostia la Todi. Le realizzazioni di Calderolli (doppietta), Fetic, Gui (doppietta), Murilo, Misael, Fusari e di Lukaian hanno reso vane le segnature di Rocha (doppietta) e di Motta tra le fila dei padroni di casa. Un risultato che è valso il sesto successo in altrettante partite della compagine in testa con 18 punti, 4 in più dell’Italservice Pesaro impegnata in Champions League e qualificatasi ai sedicesimi di finale.

Sconfitta, invece, per Sandro Abate Avellino per 6-2 sul campo della Colormax Pescara. Coco, Ferreira (doppietta), Paulinho e Mazzocchetti (doppietta) hanno permesso alla formazione allenata da Saverio Palusci di centrare i tre punti. Inutili i gol di Dalcin e di Fantecele. Uno score importante per gli abruzzesi, invischiati nelle zone basse della classifica, mentre Avellino rimane a quota 13 punti (terzo) con due partite in più rispetto all’A&S.

Ko per un’altra compagine campana ovvero il Real San Giuseppe: al PalaCercola la Came Dosson ha fatto valere il proprio peso offensivo e con Grippi (doppietta) e Vieira ha espugnato il campo della squadra di Centonze, rispondendo subito all’iniziale vantaggio dei padroni di casa firmato da Guedes. Came ora a quota 11 punti, immediatamente alle spalle di Sandro Abate, mentre il Real San Giuseppe è stato raggiunto a quota 3 punti dal CDM Futsal Genova. I liguri hanno battuto per 3-2 la Cybertel Aniene grazie alle marcature di Foti, Titon e di Fabinho. Una vittoria con grinta e determinazione, nonostante un eccellente Cabeça tra le fila degli ospiti, autore di una doppietta.

