Calcio a 5, Champions League 2020-2021: l’Italservice Pesaro stende il Titograd e si qualifica ai sedicesimi di finale

Missione compiuta per l’Italservice Pesaro. La compagine allenata da Fulvio Colini supera i montenegrini del Titograd sul proprio campo nel turno preliminare della UEFA Futsal Champions League 2020-2021 e si qualifica per i sedicesimi di finale della massima competizione per club di calcio a 5.

Al Verde Complex di Podgorica i campioni d’Italia hanno letteralmente travolto i balcanici con un perentorio 6-0. Una prestazione di grande spessore di Pesaro che fin da subito ha fatto vedere di avere la giusta determinazione. Non a caso il primo tempo si è chiuso sul 4-0. Le realizzazioni di Marcelinho, di De Oliveira, di Borruto e di Canal sono valse il poker. Nella ripresa Fortini e Honorio hanno scritto il proprio nome sul tabellino, mandando i titoli di coda sul confronto.

Appuntamento, ora, al sorteggio di Nyon (Svizzera), dove mercoledì 9 dicembre l’Italservice conoscerà il nome della prossima avversaria nel prossimo round. Giova ricordare che, a causa della pandemia, la competizione ha subito un cambiamento di format: si giocherà in gare singole a eliminazione diretta, che porteranno a una Final Eight in sede unica (da stabilire). I sedicesimi sono previsti dal 12 al 17 gennaio 2021, gli accoppiamenti degli ottavi di finale (programmati dal 16 al 21 febbraio 2021) saranno invece stabiliti il 20 gennaio 2021.

Foto: Shutterstock.com