Brindisi-Darussafaka oggi: orario, tv, streaming, programma Champions League basket 2020-2021

Primo impegno ufficiale in Europa per l’Happy Casa Brindisi nella stagione. Dopo due settimane, stavolta il club pugliese riesce a esordire in Basketball Champions League 2020-2021, e lo farà in casa, al PalaPentassuglia, contro il Darussafaka.

In seria difficoltà nel campionato turco (2 vittorie e 5 sconfitte), il Darussafaka si è imposto nella sua prima partita contro il Filou Ostenda per 79-74; unico ex del campionato italiano è William Buford, nella scorsa stagione alla Virtus Roma. Di contro, Brindisi (caso di Covid-19 nel gruppo squadra a parte) vola sulle ali dell’entusiasmo, con sei vittorie consecutive in campionato, l’ultima delle quali estremamente significativa perché ottenuta a Bologna sponda Virtus. Molti meriti per questo inizio vanno a Simone Giofrè, in grado di sostituire due pedine di importanza difficile da descrivere sull’asse play-pivot come Adrian Banks e John Brown; al resto ci pensa Frank Vitucci.

Il match tra Happy Casa Brindisi e Darussafaka, valido per la prima giornata del girone H di Basketball Champions League 2020-2021, comincerà questa sera alle ore 20:30. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming su Eurosport Player.

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021, BRINDISI-DARUSSAFAKA: PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE

Ore 20:30 Happy Casa Brindisi-Darussafaka

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021, BRINDISI-DARUSSAFAKA: STREAMING

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

Credit: Ciamillo