Boxe: Tyson Fury e Anthony Joshua verso la sfida per riunire le cinture dei pesi massimi! WBC favorevole

La resa dei conti per la riunificazione delle cinture dei pesi massimi della boxe mondiale, fra Tyson Fury e Anthony Joshua, potrebbe essere più vicina di quanto si pensi. Il presidente della WBC Mauricio Sulaiman si è infatti dichiarato favorevole a questa procedura in vista del 2021

Come può avvenire la cosa? Ci sono alcuni aspetti che vanno sistemati e dei risultati da incastrare. Anthony Joshua ad esempio, detentore della cinture delle sigle IBF, WBA, WBO e IBO, sarà chiamato il prossimo 12 dicembre a difendersi dall’assalto del bulgaro Kubrat Pulev; mentre Tyson Fury ha già annullato l’incontro che il 5 dicembre l’avrebbe visto fronteggiare il tedesco Agit Kabayel ed è in “una sorta di processo di mediazione e per quanto riguarda il terzo match della sua faida con Deontay Wilder”.

Questo vuol dire che se Joshua dovesse riuscire a conservare i titoli fra le sue mani, la palla passerebbe poi agli organizzatori che dovrebbero cercare di combinare quello che si preannuncia già essere come uno dei più grandi incontri di boxe degli ultimi vent’anni. “C’è assolutamente una grande speranza del mondo della boxe di vedere questa sfida tra il nostro campione Tyson Fury ed Anthony Joshua – ha dichiarato Mauricio Sulaiman in un’intervista a Sky Sport – in un duello che riunisca tutte le cinture. Sarebbe un evento che nobiliterebbe il nostro sport. Il WBC non pone ostacoli in questo momento. Non ci sono sfidanti ufficiali. C’è la consapevolezza che Tyson Fury e Deontay Wilder hanno una sorta di processo di mediazione in corso e per il terzo match ma non ci sono date. Dunque siamo favorevoli al fatto che la grande sfida si possa concretizzare al più presto”.

