Boxe, l’allenamento massacrante di Mike Tyson. Fisico scolpito: Iron Mike è pronto per sfidare Roy Jones

Mike Tyson è tornato a fare parlare di sè a ridosso del primo lockdown e sul finire dello scorso inverno aveva incominciato ad allenarsi seriamente in vista di un possibile ritorno sulle scene. Il ribattezzato Iron Mike aveva postato una serie di video sui propri canali social e aveva mostrato a tutti gli appassionati di boxe come si stesse tenendo in forma per riabbracciare il ring e rimettersi i guantoni a 15 anni di distanza dal suo ultimo match. L’emergenza sanitaria non ha assolutamente fermato l’ex Campione del Mondo dei pesi massimi, il quale ha tenuto tutti i suoi fan col fiato sospeso: aveva annunciato un grande rientro, ma il nome dell’avversario è rimasto in sospeso per diverse settimane. Si era a lungo parlato di una possibile sfida con Evander Holyfield, il terzo atto di una contesa che infiammò la metà degli anni ’90 e che culminò col celeberrimo morso dell’orecchio.

Niente Holyfield, Mike Tyson tornerà a combattere sabato 28 novembre allo Staples Center di Los Angeles contro Roy Jones Jr., anch’egli over 50 ed ex Campione del Mondo della categoria regina e iridato in ben quattro categorie di peso. A 54 anni suonati, lo statunitense si rimette in gioco contro un rivale di tre anni più giovane, in un contesa sicuramente affascinante ed emozionante, anche se formalmente si tratterà di un incontro di esibizione sulla distanza degli otto round da due minuti ciascuno.

Per tutta l’estate si è sottoposto a sessione durissime, ha smesso di essere vegano, ha cambiato dieta e adesso si nutre di carne di alce e bisonte proprio per avere la forza necessaria per disputare un incontro di spessore. Ha già dichiarato che la sua forma è smagliante, che il suo peso è paragonabile soltanto a quello di quando aveva 18 anni, che è in condizioni eccellenti e che “farà andare le mani” come piace a lui. Un 54enne dal fisico scolpito e giovanile, pronta per sfidare un’altra vecchia gloria in un match che sicuramente scriverà la storia della nobile arte.

