Boxe: Giovanni De Carolis affronterà il tedesco Leon Bauer per il titolo Europeo Supermedi

Dopo la rinuncia dell’ultima ora dell’ucraino Maksym Bursak, l’EBU (European Boxing Union) ha comunicato il nome del prossimo avversario di Giovanni De Carolis nel match valido per il titolo Europeo della categoria supermedi. A sfidare il pugile romano sarà dunque il 22enne tedesco Leon Bauer, imbattuto tra i pro con 17 vittorie ed un pareggio, che nell’ultimo incontro ha piegato il connazionale Toni Kraft, ex campione internazionale IBO.

De Carolis, invece, ha all’attivo 28 vittorie, 9 sconfitte e un pareggio, ma viene da tre successi consecutivi, l’ultimo dei quali valido per la cintura WBC International, contro l’armeno Khoren Gevor, per decisione unanime, mentre non si può non citare un regno da campione del mondo WBA. Non ancora definiti luogo e data dell’evento, che verranno decisi e comunicati nei prossimi giorni.

Foto: Marco D’Alò – Live Photo Sport