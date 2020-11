Biathlon, Dominik Windisch assente a Kontiolahti per esiti contrastanti ai test per il Covid-19

Un chiarimento è arrivato da parte della FISI in merito alla cancellazione di Dominik Windisch nella lista dei convocati dell’Italia alla prima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021 a Kontiolahti (Finlandia).

L’azzurro, come è noto, era presente nell’elenco diffuso dalla Federazione, ma è stato poi tolto. Considerando il fatto che prima della partenza per la Finlandia, i rappresentanti del Bel Paese avevano effettuato il tampone come da protocollo, erano circolate voci e si erano fatte tante speculazioni in merito. La FISI ha comunicato, quindi, che Windisch ha avuto degli esiti contrastanti nei test ed effettuerà delle ulteriori indagini per chiarire meglio la situazione.

“Dominik Windisch non è partito per la Finlandia insieme ai compagni di squadra per il primo appuntamento della stagione di Kontiolahti perchè i test a cui si è sottoposto nei giorni scorsi come da prassi per tutti i partecipanti alla Coppa del mondo hanno dato esiti contrastanti. L’altoatesino completerà ulteriori indagini nelle prossime ore, al termine dei quali verrà presa una decisione definitiva sulla partenza o meno“, il testo del comunicato, a cui hanno fatto seguito le parole dell’atleta sui social: “A causa di un possibile errore, devo ripetere il test Covid-19. Spero di ritornare il prima possibile e auguro il meglio alla famiglia del biathlon“.

L’obiettivo dunque potrebbe essere quello di vedere il biathleta italiano la prossima settimana nel secondo weekend di competizioni a Kontiolahti.

