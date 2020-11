Beach volley, Paolo Nicolai: “Sono certo che le Olimpiadi si faranno. Non è stato difficile accettare il rinvio”

Nuovo appuntamento con Beach2U, il programma di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo del beach volley. Ospite in puntata, il giocatore Paolo Nicolai.

Il vice-campione olimpico si racconta, evidenziando in primis quanto per alcuni atleti possa aver pesato il rinvio dei Giochi di Tokyo: “Non abbiamo mai messo in dubbio la possibilità di giocare o non giocare le Olimpiadi. Alla fine, un modo si troverà, ovviamente tutti ci auguriamo possa essere un’occasione di rilancio, di riapertura e riorganizzazione. Sicuramente un modo per svolgerle lo troveranno. Sul rinvio – continua Nicolai – ho sentito esperienze contrastanti, soprattutto da parte di atleti a cui un anno può pesare soprattutto sul fattore dell’età. Dal mio punto di vista non è stato difficile accettarlo ed ero sicuro si trattasse solo di un rinvio. E’ stato tale il cambiamento che c’è stato per tutti, il trovarsi al dover accettare certe restrizioni che solo fino a 12 mesi fa ci sembravano assurde. Quattro anni sono passati in fretta“.

Tra le curiosità e i tanti temi trattati, Paolo parla del valore della medaglia d’argento conquistata insieme a Daniele Lupo a Rio: “E’ arrivata in un momento della carriera in cui avevamo margini di crescita. E’ stata la conferma del buon lavoro che abbiamo fatto, abbiamo avuto la consapevolezza di poter lottare per vincere“. Di seguito, vi proponiamo la video intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA A PAOLO NICOLAI





OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

