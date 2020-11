Basket, Serie A 2020-2021: l’Olimpia Milano asfalta Brescia e mantiene la vetta, Venezia sbanca Roma

Dopo i tre anticipi di ieri sera e in attesa del posticipo tra Pesaro e Varese, nel pomeriggio odierno si sono disputate due partite della settima giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Come da pronostico, vittorie in scioltezza per Olimpia Milano e Reyer Venezia, che hanno avuto la meglio rispettivamente su Brescia e Virtus Roma. Andiamo a riepilogare quanto accaduto, ricordando anche che Cremona-Cantù e Trieste-Reggio Emilia, originariamente in programma oggi, sono state rinviate a data da destinarsi causa Covid-19.

VIRTUS ROMA – UMANA REYER VENEZIA 71-89 (15-28, 28-24, 10-14, 18-23)

Nessun problema per l’Umana Reyer Venezia, che sbanca Roma con il punteggio di 71-89 e, approfittando delle sconfitte di Sassari e Virtus Bologna, si prende il terzo posto solitario. Gli orogranata schiacciano il piede sull’acceleratore già nel primo periodo di gioco, chiuso avanti di 13 lunghezze, e poi si concedono il lusso di controllare il risultato, mantenendo una distanza di sicurezza mai inferiore ai sei punti. Cinque i giocatori in doppia cifra tra gli ospiti: guida Isaac Fotu (19 punti), seguito da Michael Bramos (17 punti) e Stefano Tonut (15 punti). In casa Virtus, invece, il migliore è Tommaso Baldasso che, nonostante le 8 palle perse, timbra addirittura una tripla doppia da 16 punti, 10 assist e 10 rimbalzi; da segnalare anche i 18 punti di Luca Campogrande.

AX ARMANI EXCHANGE MILANO – GERMANI BRESCIA 87-56 (23-9, 21-15, 28-13, 15-19)

L’Olimpia Milano in campionato si conferma un rullo compressore e mette subito alle spalle la sconfitta di venerdì a Valencia: al “Mediolanum Forum” Brescia viene asfaltata con il punteggio di 87-56. Anche in questo caso il primo quarto è fortemente indicativo e spiana la strada ai meneghini, che concedono alla Leonessa solamente 9 punti e volano già sul +14. Il distacco cresce ulteriormente nel corso del secondo e del terzo periodo, per poi assestarsi sui 31 punti finali. Il miglior realizzatore del match è Shavon Shields, autore di 16 punti, al quale i padroni di casa aggiungono i 15 punti di Zach LeDay e i 14 di Michael Roll; tra gli ospiti il giocatore più prolifico è T.J. Cline, che si ferma a quota 15 punti.

