Basket, Serie A 2020-2021: la Virtus Roma non ha ancora saldato la rata Fip. Le restano a disposizione ancora due giorni

Continua a essere nebuloso il futuro della Virtus Roma. Lo storico sodalizio capitolino, dopo un estate a dir poco tormentata, infatti, ha nuovi problemi. Stante quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Roma è l’unica società a non aver ancora saldato la rata Fip e la scadenza, per farlo, è il 2 dicembre. Se la squadra della capitale pagherà entro quel giorno, allora verserà “solo” tremila euro di multa.

Nel caso, invece, non lo facesse, ha altri sette giorni per pagare prima che scatti la totale esclusione dalla Serie A 2020/2021 di basket. Una situazione decisamente complessa, dalla quale sembrerebbe che la Virtus Roma possa salvarsi solamente se la famiglia Toti trovasse qualcuno a cui vendere la squadra. Oltretutto, sempre secondo quanto riporta la Gazzetta, il sodalizio giallorosso ha versato ai giocatori un solo stipendio, vale a dire quello del 30 settembre, pagato in data 13 novembre.

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo