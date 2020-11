Basket, Serie A 2020-2021: colpaccio di Varese, soffre Brindisi. Vince anche Cantù

Cinque i match disputati nel pomeriggio di oggi in Serie A di basket e oltre alle vittorie di Milano e Virtus Bologna in campo sono scese Cantù-Roma, Trento-Varese e Brindisi-Brescia. Ecco come è andata.

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ-VIRTUS ROMA 101-85 (23-21, 46-36, 74-63)

Vince Cantù la sfida contro la Virtus Roma e lo fa grazie soprattutto a un secondo quarto che vede i padroni di casa scappare via decisi. Inizia meglio Roma, che con una tripla di Wilson si porta sullo 0-5 e, di fatto, fa la parte della lepre per quasi tutto il primo quarto. Solo nel finale, però, i canestri di Johnson e Procida danno il vantaggio ai lombardi. Nel secondo quarto, però, come detto la musica cambia. La tripla di Procida dà il +5 a Cantù nei primi minuti, poi è Kennedy che, prima dalla lunetta e poi dal campo con tre canestri completa un parziale di 11-0 che lancia i padroni di casa. Prova Baldasso a tenere viva Roma, ma si va al riposo con Cantù avanti 46-36. Nonostante la tripla di Hadzic a inizio terzo quarto i lombardi controllano il match, con il vantaggio che rimane attorno alla doppia cifra per tutti i 10 minuti di gioco e si va all’ultimo break con Cantù avanti 74-63. L’ultimo quarto non cambia i valori in campo, con il solito Baldasso a tenere Roma in partita, ma dall’altra parte è Thomas a marcare i punti pesanti che danno a Cantù la vittoria finale per 101-85.

TOP SCORER

CANTÙ – Thomas 21, Kennedy 18, Smith 18

ROMA – Baldasso 19, Beane 15, Biordi 14

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-OPENJOBMETIS VARESE 74-77 (21-14, 36-34, 57-59)

Primo quarto che vede Varese partire meglio, con uno 0-4 iniziale, ma poi Trento ingrana la marcia e accelera. Poco prima di metà quarto la tripla di Morgan dà il +4 ai padroni di casa, anche se il solito Luis Scola con una tripla riporta Varese avanti 11-12. Ma è l’ultima fiammata dei lombardi nei primi 10 minuti. Con un parziale di 10-2, infatti, la squadra di Brienza allunga e chiude il primo quarto avanti 21-14. Una tripla di Conti dà il massimo vantaggio a Trento sul +8, ma Varese non è morta e grazie anche a un gioco da tre punti di Morse arriva di nuovo sul -3. Continua il buon momento degli ospiti e la tripla di De Nicolao vale addirittura il sorpasso. Fatica a segnare Trento nella ripresa, con la tripla di Douglas che fissa il parziale sul 7-18 a tre minuti dall’intervallo e manda Varese sul +4. Reagisce Trento con un controparziale di 8-2 che manda i padroni di casa al riposo avanti 36-34. Avvio shock per Trento nel secondo tempo, con Varese che piazza un parziale di 13-2 con tre triple di Douglas e allunga fino al +11. Reagisce la squadra di casa, guidata dalla tripla di Morgan e ricuce il distacco anche fino a un -2, anche se Varese resta avanti. Un altro miniparziale di 4-0 dà il pareggio a Trento a 3 minuti dalla fine del quarto, ma Scola gela i padroni di casa con una tripla. Si va così all’ultimo stop con Varese avanti 57-59. Dopo il temporaneo pareggio di Trento, a inizio quarto quarto, è Douglas a imprimere lo sprint decisivo per Varese con un 5-0 che fa scappare via gli ospiti. Ancora Douglas allunga per Varese, Trento non riesce più a recuperare e non basta la tripla di Morgan quasi allo scadere e Varese si impone 74-77.

TOP SCORER

TRENTO – Morgan 23, Martin 12, Sanders 11

VARESE – Douglas 28, Scola 20, Strautins 15

HAPPY CASA BRINDISI – GERMANI BRESCIA 74-71 (23-18, 38-36, 56-56)

Grande equilibrio nella prima parte del match a Brindisi, con le due formazioni che rispondono canestro a canestro e si deve arrivare quasi a metà del primo quarto affinché la tripla di Bell dia il primo +4 ai padroni di casa. Brindisi allunga ancora fino al 17-11, ma Brescia prova a rifarsi sotto ed è il canestro di Thompson a fissare il punteggio del primo quarto sul 23-18 per i padroni di casa. Brescia che parte meglio a inizio secondo quarto, con un miniparziale di 6-0 che porta i lombardi in vantaggio e riequilibra il match. Insiste la squadra ospite che va avanti 27-30, ma Brindisi risponde e trova velocemente il pareggio. Quarto comunque dallo score basso, dove le difese hanno la meglio e si va al riposo con Brindisi avanti 38-36. Prosegue il grande equilibrio a Brindisi, con le due formazioni che non riescono a scappare via, alternandosi al comando per tutto il terzo quarto che si chiude sul 56-56. È Brescia a uscire meglio dalla panchina nell’ultimo quarto, con le triple di Kalinoski e Sacchetti che danno il +6 agli ospiti. Ancora una tripla, questa volta di Chery, vale il 62-69 dopo quattro minuti di gioco. Quattro tiri liberi di Bell riavvicinano Brindisi, poi arriva il sorpasso e la tripla di Zanelli fissa il punteggio sul 73-69 a poco più di due minuti di gioco. Kalinoski riavvicina Brescia, Vitali manca la tripla del sorpasso a 15 secondi dalla fine, Bell fa uno su due ai liberi per il +3 Brindisi, prova la tripla del pareggio Kalinoski, ma non trova il canestro e vince Brindisi 74-71.

TOP SCORER

BRINDISI – Harrison 19, Perkins 15, Bell 10

BRESCIA – Ristic 12, Chery 11, Kalinoski 10

Credits: Ciamillo