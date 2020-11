Basket, Serie A: Brindisi travolgente contro quel che resta della Fortitudo Bologna

Vittoria netta per l’Happy Casa Brindisi, che sconfigge per 100-74 la Fortitudo Lavoropiù Bologna controllando per larghi tratti la partita soprattutto nella seconda metà. La Effe si ritrova all’ultimo posto in classifica, con tutte le sfortune legate agli infortuni cui si aggiunge, a partita in corso, anche l’infortunio di Totè, mentre Brindisi sale da sola in seconda posizione alle spalle di Milano. Sei gli uomini in doppia cifra per i padroni di casa, con D’Angelo Harrison e Darius Thompson a quota 22 punti e Derek Willis a 15. Per la squadra di coach Meo Sacchetti, invece, 24 di Todd Withers e 23 di Adrian Banks, con Pietro Aradori a quota 12 e 3/11 al tiro. Vale per tutti il numero dei punti dalla panchina: 35-1 Brindisi.

Soltanto il primo quarto è equilibrato, con Banks, al ritorno in quel PalaPentassuglia (vuoto) che lo ha ammirato per due stagioni, e Withers che firmano il 2-7 Fortitudo. Dato il -37 di Champions League con Bamberg, la Effe vuole dare un segnale di esserci, nonostante l’assenza di Fantinelli, Happ (infortuni) e Fletcher (Covid-19), e riesce ad arrivare anche al +7 (8-15) con contributo anche di Totè. Il +8 (13-21) lo firma Withers dalla lunetta, ma Brindisi reagisce e comincia a farsi trascinare da Harrison per tornare a -3 a fine primo quarto (26-29).

La tripla di Udom del pari anticipa il sorpasso proprio di Harrison, ma gli ospiti nel secondo quarto restano attaccati nonostante Zanelli e Willis cerchino di dare la prima spallata sul 39-34. Withers e Banks per un po’ fanno ciò che possono, ma dal 41-40 è solo Happy Casa, con un parziale di 12-0 di ispirazione Thompson che manda le squadre all’intervallo sul 53-40.

Il terzo quarto vede Brindisi mantenere il vantaggio quasi invariato, nonostante un tentativo di rientro della Fortitudo, che però a metà frazione perde Totè che si fa male atterrando dopo una stoppata su Perkins. Con quattro giocatori in meno, un Cusin che non riesce a incidere al debutto in biancoblu e la panchina che non produce punti, gli ospiti, dopo un moto d’orgoglio che li porta fino al -6 (63-57), diventano facili prede dell’Happy Casa, che azzanna la partita, scappa e non si volta più indietro. Nel finale la formazione di coach Frank Vitucci dilaga, superando anche i venti punti di vantaggio con la tripla di Gaspardo (87-65). Finisce 100-74, e arriva il secondo posto solitario per i pugliesi.

HAPPY CASA BRINDISI-FORTITUDO LAVOROPIU’ BOLOGNA 100-74 (26-29, 53-40, 72-60)

BRINDISI – Krubally 10, Zanelli 8, Harrison 22, Visconti 2, Gaspardo 12, Thompson 22, Cattapan, Guido ne, Udom 3, Bell 2, Perkins 4, Willis 15. All. Vitucci

BOLOGNA – Banks 23, Aradori 12, Mancinelli 1, Simon ne, Dellosto, Palumbo, Cusin, Withers 24, Totè 9, Sabatini 5. All. Sacchetti

Credit: Ciamillo