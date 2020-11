Basket, Meo Sacchetti: “Mi dispiace non aver potuto giocare con la Macedonia, avrei voluto dare più minutaggio a tutti”

Vittoria sofferta ma decisamente significativa in ottica futura per l’Italia, che ha regolato la Russia per 70-66 nel terzo turno delle qualificazioni agli Europei 2022 di basket maschile. Gli Azzurri si confermano così imbattuti nel gruppo B con tre vittorie su altrettanti incontri disputati, nonostante una squadra formata da cinque esordienti e diversi giovani che devono ancora fare esperienza in campo internazionale. Peccato per il match di sabato scorso che non si è potuto disputare per la positività di tre giocatori macedoni al Covid, ma il bilancio finale della spedizione tricolore nella bolla di Tallin si può considerare incoraggiante. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal C.T. Meo Sacchetti al sito federale dopo il successo con la Russia.

“Questi ragazzi si sono trovati bene insieme e nonostante i pochi allenamenti stasera hanno dimostrato una grande voglia di cogliere al volo l’occasione che si presentava loro. Forse abbiamo sbagliato qualche lettura e qualche cambio ma la perfezione non esiste, soprattutto per una squadra così giovane. La Russia è una squadra solida e con grandi tiratori ma stasera siamo stati bravi a non lasciare spazi tenendoli al di sotto dei 70 punti. Mi dispiace non aver potuto giocare la partita contro la Macedonia del Nord perché avrei voluto dare più minutaggio a tutti. Queste partite ci servono per dare a tanti ragazzi l’opportunità di vivere l’ambiente Azzurro e fare esperienza per il futuro. Se poi si riesce a vincere come siamo facendo, ancora meglio”.

Loading...

Loading...

erik.nicolaysen@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo