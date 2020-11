Basket: Marco Belinelli e altri quattro giocatori NBA ricevuti in udienza privata da Papa Francesco in Vaticano

L’eco del fatto che la NBA ha dato attenzione ai problemi di giustizia sociale e disuguaglianza economica è arrivato fino in Vaticano. Marco Belinelli, Kyle Korver, Sterling Brown, Jonathan Isaac e Anthony Tolliver sono stati ricevuti oggi in udienza privata da Papa Francesco, così come Michele Roberts, direttore esecutivo della NBPA, e altri personaggi facenti parte dell’associazione giocatori (tra cui un altro italiano, Matteo Zuretti, che ha il ruolo di direttore delle relazioni internazionali).

Come riporta Zach Lowe dalle pagine web della ESPN, una settimana fa la NBPA è stata contattata da un intermediario del Pontefice, che voleva capire meglio come i giocatori si erano mossi per portare alla luce pubblicamente l’attenzione sui problemi sopracitati, oltre ai loro piani futuri. Il viaggio a Roma, per i facenti parte della delegazione, è stato reso possibile dal fatto che il training camp inizierà il 1° dicembre: è stato così organizzato un volo nella notte di domenica per permettere quest’udienza.

Dalle pagine del sito NBPA Korver, 39 anni, attualmente ai Milwaukee Bucks, ha dichiarato: “Siamo estremamente onorati di aver avuto quest’opportunità di venire in Vaticano e condividere le nostre esperienze con Papa Francesco. La sua apertura e voglia di parlare di questi argomenti è stata stimolante, e ricorda che il nostro lavoro ha avuto un impatto globale e deve continuare ad andare avanti“.

Così invece Tolliver, 35 anni, oggi ai Memphis Grizzlies: “L’incontro di oggi è stato un’esperienza incredibile. Con il supporto e la benedizione del Papa, siamo entusiasti di entrare nella prossima stagione fortificati nello spingere per il cambiamento e nel raccogliere insieme le nostre comunità“.

Queste le parole di Michele Roberts, prima donna di sempre a capo della NBPA: “Questo incontro avvalora le voci dei nostri giocatori. Il fatto che uno dei leader più influenti del mondo abbia chiesto di parlare con loro dimostra l’influenza delle loro piattaforme. Rimango ispirata dal continuo sforzo dei nostri giocatori nel servire e supportare la nostra comunità“.

