Basket: l’Olimpia Milano sospende l’attività. Numerosi giocatori positivi al Covid-19

L’Olimpia Milano ha deciso di sospendere tutte le sue attività. E’ questa la notizia dell’ultima ora comunicata dalla società milanese dopo la positività di numerosi giocatori al Covid-19. I soggetti positivi (non è stato ancora dato il numero totale e i nominativi) sono tutti totalmente asintomatici e sono subito stati messi in isolamento, seguendo le procedure previste dal protocollo sanitario.

I tamponi sono stati effettuati nella serata di domenica e dopo questa positività di massa, domani ne verranno svolti degli altri per tutto il gruppo squadra. L’Olimpia ha fatto sapere di aver immediatamente provveduto ad informare l’ATS ed attende istruzioni in merito dall’organo di competenza.

Milano dovrebbe giocare questa settimana contro Zenit San Pietroburgo e Khimki Mosca, con le due sfide di Eurolega che sono ovviamente in fortissimo dubbio e vanno verso il rinvio. Anche il derby contro Cantù di domenica dovrebbe essere spostata.

Questo il comunicato della società: “La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che, a seguito dei test effettuati nella serata di domenica come da protocollo, nel gruppo squadra sono emersi numerosi casi di positività al Covid-19. Pertanto, l’attività della squadra è stata immediatamente sospesa. I soggetti positivi, tutti totalmente asintomatici, stanno seguendo in isolamento le procedure previste dal protocollo sanitario. Tutto il gruppo squadra verrà sottoposto nella giornata di domani martedì 10 novembre ad un ulteriore test di verifica. La società ha immediatamente provveduto ad informare l’ATS e attende istruzioni in merito”.