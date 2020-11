Basket femminile, Serie A1 2020-2021: in programma il big match tra Ragusa e Venezia nella nona giornata

La nona giornata di Serie A1 di basket femminile si è aperta mercoledì con la vittoria di Schio sul campo di San Martino di Lupari. Tutti gli altri match, ad esclusione di Lucca-Broni che è stata rinviata, si terranno, però, nel corso di questo weekend. Si partirà domani alle 16.30 con Costa Masnaga, reduce dalla larga vittoria contro Vigarano frutto dei 34 punti di Del Pero, che ospiterà la Dinamo Sassari.

Alle 18.00, invece, la Virtus Bologna, attualmente seconda in classifica e uscita sconfitta solo dal match che l’ha vista contrapposta a Schio, se la vedrà col fanalino di coda Battipaglia. Tre, invece, sono i match presenti nel menù di domenica, tutti e tre alle ore 18.00. Tra essi spicca la sfida tra la capolista imbattuta Reyer Venezia e la Passalacqua Ragusa, la quale, al momento, ha disputato solo quattro degli otto match in programma, conquistandone tre.

Domenica, inoltre, scenderà in campo anche un Empoli che, al momento, occupa la quinta posizione in classifica a quota otto punti, contro Vigarano, sodalizio che attualmente ha perso tutte e cinque i match disputati. Nell’ultimo incontro della giornata, invece, Sesto San Giovanni se la vedrà con Campobasso. Ambedue i team hanno sei punti in graduatoria, ma i primi citati hanno giocato due partite in meno rispetto ai rivali.

Credit: Ciamillo