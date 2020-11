Basket femminile, Lino Lardo: “Sono orgoglioso di queste ragazze”

In Lettonia l’Italia ha battuto per 69-63 la Repubblica Ceca nelle qualificazioni agli Europei 2021 di basket femminile: le azzurre si candidano così a rientrare tra le cinque migliori seconde. A fine partita al sito federale ha parlato il CT della Nazionale italiana, Lino Lardo, che ha commentato con poche parole il successo.

“Sono orgoglioso di queste ragazze, perché non è stata una vittoria di solo cuore ma anche e soprattutto un successo costruito con dedizione e intelligenza tattica. Una prestazione di livello contro un’avversaria di tutto rispetto. In una settimana non era facile ottenere questi risultati e ci siamo riusciti grazie alla grande professionalità di queste ragazze: leonesse“.

Credit: Ciamillo