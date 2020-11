Basket femminile, Lino Lardo: “Abbiamo fatto la partita che sognavo”

L’Italia del basket femminile, oggi, ha giocato una partita a dir poco superlativa contro la Romania nelle qualificazioni per EuroBasket Women 2021. Le azzurre hanno letteralmente dominato il match e hanno vinto con il risultato di 90-68. Erano due anni che le rappresentanti del Bel Paese non segnavano così tanti punti in un incontro. Ora l’Italia può guardare con rinnovato ottimismo al big match di domenica contro una Repubblica Ceca che oggi ha spazzato la Danimarca.

Il CT Lino Lardo, a fine partita, ha parlato entusiasta della prestazione delle sue ragazze. Queste le sue parole: “Era la partita che sognavo e forse anche di più. La squadra ha iniziato concentrata fin dall’inizio e con l’energia che avevo chiesto alle ragazze. Chiunque sia entrata in campo non ha mai abbassato l’intensità e questo ci ha permesso di condurre la gara fin dall’inizio. L’avevamo preparata in questo modo anche se con soli 4 giorni di allenamento. Ottima intensità e otti-mo inizio“.

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo