Basket, EuroCup 2020-2021: modificato il calendario dalle Top 16 alla finale per adattarlo al tempo del Covid-19

Il calendario dell’edizione 2020-2021 di EuroCup è stato modificato dalle Top 16 in avanti, dal board della competizione stessa, per venire incontro alle possibili situazioni che potrebbero venirsi a creare a causa del problema Covid-19.

In particolare, queste sono le nuove date dalla Top 16 alla finale, tutte nel 2021 (con le serie a eliminazione diretta tutte al meglio delle tre gare):

Top 16: 13 gennaio-10 marzo

Quarti di finale: 23-31 marzo

Semifinali: 6-14 aprile

Finale: 27-5 maggio

Sono state inoltre modificate le date entro le quali possono essere recuperate gare di stagione regolare o di Top 16. Per la regular season, in particolare, questo limite è stato spostato in avanti al 5 gennaio, mentre per le Top 16 si va avanti fino al 16 marzo. Questo al fine di evitare il rischio di ritrovarsi senza date disponibili per riprogrammare le gare e dover dunque effettuare sanzioni sotto forma di 0-20.

In origine, le Top 16 avrebbero dovuto prendere il via il 30 dicembre per chiudersi il 3 febbraio, con i quarti nel periodo 2-10 marzo, le semifinali tra il 16 e il 24 marzo e la finale tra il 6 e il 14 aprile, là dove sono invece state ricollocate le semifinali.

Attualmente Virtus Bologna e Dolomiti Energia Trento sono già qualificate per le Top 16 (record di 6-0 per l’una e di 6-1 per l’altra), mentre l’Umana Reyer Venezia è a 2-3 e la Germani Brescia a 1-5, sull’orlo dell’eliminazione.

