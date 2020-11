Basket, Champions League 2020-2021: Pinar Karsikaya-Fortitudo Bologna rinviata, ci sono sei positivi al Covid-19 tra i turchi

Arriva il secondo rinvio che coinvolge una squadra italiana in Basketball Champions League 2020-2021. Questa volta, dopo l’esordio rinviato di Brindisi, è la Fortitudo Bologna a vedersi spostato il match in trasferta con il Pinar Karsikaya, originariamente in programma martedì 10 in terra turca.

La ragione risiede nel fatto che il club turco si è ritrovato con sei giocatori positivi al Covid-19, ragion per cui è stato rinviato anche il match di Basketbol Super Ligi (il campionato turco, per intenderci) che lo vedeva opposto al Bahcesehir, recente avversario della Reyer Venezia in EuroCup. Il match verrà riprogrammato nella prima data disponibile, seppur non meglio precisata.

La Effe, all’esordio, è stata sconfitta per 63-100 dai tedeschi del Brose Bamberg, dovendo fare a meno di tre uomini tra infortuni e Covid-19 e con Pietro Aradori tenuto in panchina nella seconda metà di gara a sua volta per un problema fisico poi rientrato. Proprio per far fronte alla moria di uomini disponibili (Matteo Fantinelli, Ethan Happ e Tre’shaun Fletcher sono le importanti assenze per Meo Sacchetti) il club biancoblu si è cautelato sul mercato con gli arrivi di Wesley Saunders e Marco Cusin.

Credit: Ciamillo