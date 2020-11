Baseball: Alessandro Vaglio, arriva una squalifica di 4 anni per doping

Con una notizia apparsa sul proprio sito ufficiale, la Federazione Italiana Baseball e Softball ha reso noto che il Tribunale Nazionale Antidoping, Prima Sezione, ha riconosciuto la responsabilità di Alessandro Vaglio nel procedimento a suo carico, infliggendogli una squalifica valida sino al 5 agosto 2024.

Il capitano dell’Italbaseball e della Fortitudo Bologna (classe 1989), che lo scorso 7 agosto era stato positivo ai metaboliti dello stanozololo– e successivamente anche alle controanalisi – non potrà più scendere in campo per tutto il prossimo quadriennio.

Un duro colpo per tutto il movimento, per la selezione azzurra e per il club campione d’Italia che praticamente per un decennio hanno fatto affidamento sulle prestazioni, in seconda base, del nativo di Montefiascone (Viterbo).

