Baseball: Alessandro Deotto è stato assolto dalle accuse di doping

In una settimana non facile per il baseball italiano, finalmente una bella notizia. Alessandro Deotto, giocatore del Parma Clima, è infatti stato assolto dalle accuse di doping che gli erano state attribuite a seguito di un controllo risultato positivo la scorsa estate (con un procedimento di sospensione in vigore dal 5 agosto 2020).

Questo quello che è stato scritto nella nota di NADO Italia: “La Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico del sig. Alessandro Deotto (tesserato FIBS), esclude la responsabilità dello stesso in ordine all’addebito ascrittogli”.

Il catcher, nella prossima stagione, potrà quindi tornare regolarmente sul diamante a catturare i lanci dei suoi pitcher e far girare la mazza in attacco.

Foto: FIBS