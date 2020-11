Badminton, Portuguese International Junior 2020: Hamza batte Fink in singolare, le due vincono assieme in doppio

Nella seconda ed ultima giornata della XII edizione del Portuguese International Junior 2020 di badminton, terminato oggi a Caldas da Rainha, in Portogallo, i tabelloni principali di tutte le specialità del torneo riservato agli under 19 hannovisto disputarsi le finali. Per l’Italia nella sfida per il titolo di singolare femminile Yasmine Hamza supera Katharina Fink, ma le due in coppia conquistano il titolo nel doppio femminile.

I RISULTATI DELLE FINALI DEL 29 NOVEMBRE

Doppio misto

Gabriel Rodrigues / Mariana Neves (Portogallo, 1) – Rodrigo Dias / Mariana Afonso (Portogallo) 21-13 21-11

Singolare maschile

Varun Kapur (India, 1) – Diogo Gloria (Portogallo, 4) 21-18 21-13

Doppio femminile

Katharina Fink / Yasmine Hamza (Italia, 1) – Ana Fernandes / Claudia Lourenço (Portogallo, 2) 21-6 21-17

Doppio maschile

Diogo Gloria / Gabriel Rodrigues (Portogallo, 1) – Pedro Campos / David Silva (Portogallo) 21-15 21-10

Singolare femminile

Yasmine Hamza (Italia, 2) – Katharina Fink (Italia, 1) 21-13 21-19

