Australian Open 2021, lo Slam potrebbe slittare di una settimana. Non ci saranno le qualificazioni?

Si studiano varie soluzioni in vista degli Australia Open 2021. La situazione della pandemia è tenuta in grande considerazione dal Governo australiano, che ha deciso di consentire l’accesso, a quanto pare, nel territorio oceanico non prima del 1° gennaio.

Questo potrebbe comportare un slittamento di almeno una settimana dalla data originaria (18 gennaio), tenuto conto anche dei tempi legati alla quarantena a cui dovranno sottoporsi i tennisti. Pertanto Tennis Australia, secondo quanto riportato da alcune emittenti locali, starebbe pensando di chiedere ad ATP e WTA una riduzione del numero di tennisti e dello staff ammessi al torneo al fine di agevolare lo svolgimento del tabellone principale ed evitare ritardi significativi che potrebbero essere da ostacolo per la prosecuzione della competizione.

Una cancellazione delle qualificazioni quindi? Difficile che le due organizzazioni possano dare l’avallo, considerando che tanti giocatori hanno come principale obiettivo l’entrata nel main draw per questioni economiche, tenuto conto che una strada del genere era già stata seguita per gli US Open 2020. Da capire anche le implicazioni mediatiche legate a un posticipo. Si vorrebbe evitare di andare oltre il mese di gennaio.

