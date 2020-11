Australian Open 2021, c’è il rischio di un posticipo per la pandemia

Non ci sono buone nuove dall’Australia, in merito all’organizzazione dei tornei di tennis previsti a gennaio 2021, tra cui anche gli Australian Open. Le motivazioni, come si può intuire, sono strettamente connesse all’emergenza sanitaria.

Ebbene, stando a quanto riportano le cronache, la Federazione Australiana, l’ATP e anche la WTA avevano negoziato con le autorità del Paese per mantenere la programmazione originaria e permettere ai giocatori di recarsi in Australia durante il mese di dicembre, per poi effettuare i 15 giorni di quarantena e poter andare andare in campo. Il Governo australiano, però, ha fatto sapere che non accetterà giocatori sul suolo australiano prima dell’inizio di gennaio.

Loading...

Loading...

E quindi? Se questo fosse confermato allora i tornei australiani, ivi compreso gli Australian Open, dovrebbero essere posticipati almeno di una settimana. Non sono state ancora prese decisioni da questo punto di vista, ma è evidente che l’intero calendario dipenderà da quando si giocherà negli Australian Open o meno. Non manca quindi incertezza sul da farsi ed è chiaro che la pandemia è una complicanza di non poco conto.

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse