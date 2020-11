ATP Finals 2020 oggi: orari, tv, programma, streaming 18 novembre

Giornata da vivere, la quarta delle ATP Finals 2020 in corso di svolgimento alla O2 Arena di Londra. Torna infatti in campo il girone Tokyo 1970, chiamato così in onore della prima edizione di quello che allora era il Masters, e lo fa con un programma dal sapore di semifinali che si cercano.

Nel pomeriggio londinese c’è la sfida degli sconfitti nel primo incontro, con Alexander Zverev e Diego Schwartzman che danno vita al quinto confronto nella loro carriera; i precedenti parlano di un 2-2, con l’ultimo che si è giocato quest’anno nella finale di Colonia 2 ed è stato vinto nettamente dal tedesco nei confronti dell’argentino. Successivamente, Novak Djokovic si trova di fronte Daniil Medvedev per uno degli incontri di maggior prestigio di questa prima fase: il bilancio delle sfide già giocate dice 4-2 per il numero 1 del mondo, ma il russo ha vinto le due del 2019 ed è andato non lontano dal far sua anche quella dell’ATP Cup. Ci sono quattro combinazioni per Djokovic e Medvedev per arrivare in semifinale, due a testa, con necessità in qualche modo paradossali a seconda del tipo di risultato.

La quarta giornata delle ATP Finals partirà oggi dalle ore 13:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta dei singolari, per non perdersi davvero nulla.

QUARTA GIORNATA ATP FINALS 2020: PROGRAMMA

MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE

Ore 13:00 Mate Pavic (CRO)/Bruno Soares (BRA) (1)-Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG) (4)

Ore 15:00 Alexander Zverev (GER) (5)-Diego Schwartzman (ARG) (8)

Ore 19:00 John Peers (AUS)/Michael Venus (NZL) (6)-Jurgen Melzer (AUT)/Edouard Roger-Vasselin (FRA) (7)

Ore 21:00 Novak Djokovic (SRB) (1)-Daniil Medvedev (RUS) (4)

QUARTA GIORNATA ATP FINALS 2020: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204)

DIRETTA STREAMING – Sky Go e Now Tv

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

