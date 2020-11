ATP Finals 2020: Daniil Medvedev supera agevolmente in due set Alexander Zverev

Daniil Medvedev vince meritatamente la sfida d’esordio alle ATP Finals 2020 contro Alexander Zverev col punteggio di 6-3 6-4. La superiorità del russo è stata abbastanza evidente, non solo per i meriti del numero 4 del mondo, ma anche per i molti limiti palesati dal tedesco. Il 23enne nativo di Amburgo non è riuscito ad affrontare i momenti di difficoltà. Prima vittoria in carriera per il russo alle ATP Finals e seconda contro il tedesco in otto giorni.

PRIMO SET – Avvio molto equilibrato con i due giocatori che cercano di imporre il proprio gioco. Zverev piazza subito il break prima di subire l’immediato contro-break che fissa il punteggio sull’1-1. Nel game seguente il russo è costretto ad annullare ben quattro palle break così come nel quarto gioco è il tedesco costretto a salvare il servizio da due potenziali occasioni di break in favore di Medvedev (2-2). In questo fase è il numero 4 del mondo a tenere in mano il pallino del gioco, anche grazie a qualche scelta particolare e difficilmente leggibile dall’avversario, e nel sesto game trova la zampata determinante, al quarto tentativo (4-2). Da questo punto in poi i game seguono pedissequamente i turni di servizio e il russo porta a casa il set col punteggio di 6-3.

SECONDO SET – I due tennisti si affidano molto al servizio tanto che nel giro di pochi minuti si portano sul 3-3. L’impressione, però, è che Medvedev ne abbia di più e che da un momento all’altro possa piazzare la zampata vincente. La sensazione si trasforma in realtà nel settimo gioco quando il russo sale 15-40 e al secondo tentativo trova il break che vale il 4-3. Nel resto del set la negatività espressa a più riprese dal tedesco e la leggerezza, soprattutto mentale, del numero 4 del mondo fanno il resto. Medvedev vince anche questo set col punteggio di 6-4.

Il 74% dei punti ottenuti con la prima dal russo, contro il 69% del tedesco, è solo uno dei dati che giustificano la vittoria di Medvedev. Quest’ultimo è riuscito a portare a casa il 57% di punti con la seconda mentre Zverev ha faticato terribilmente racimolando solo il 21% dei punti con la seconda.

Foto: Lapresse