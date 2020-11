Angela Andreoli incanta l’Italia. Il nuovo Cigno della ginnastica artistica: 57.15 da brividi a 14 anni. Erede di Vanessa Ferrari?

Angela Andreoli ha regalato meraviglie ai Campionati Italiani Juniores andati in scena nel weekend al PalaInvent di Jesolo e ha definitivamente fatto capire di essere un talento innato, di essere il nuovo nome della ginnastica artistica italiana e che può avere di fronte a sè un futuro radioso. Quanto visto in Laguna, su una pedana iconica per la Polvere di Magnesio mondiale, è stato semplicemente esorbitante. La prestazione tecnica di questa dolce 14enne è stata di livello assoluto: 57.150 punti sul giro completo! Anche se togliessimo 1.1 punti di bonus assicurati dal regolamento nazionale, staremmo parlando di un punteggio di assoluto respiro internazionale tra le seniores, una vera e propria dimostrazione di forza di un possibile fenomeno in grado di dire la sua nei prossimi anni e di potere regalare magnifiche soddisfazioni al nostro movimento.

Si tratta di un exploit annunciato, perché Angela Andreoli è seguita dagli addetti ai lavori da diverse stagioni e in tutti i campionati di categoria aveva sempre fatto saltare il banco con una facilità disarmante, migliorandosi costantemente e palesando ogni volta degli importanti margini per crescere ulteriormente. La ragazza vive nel quartiere San Polo di Brescia (il più popoloso della città), è tesserata per la Brixia Brescia ed è allieva di Enrico Casella all’Accademia Internazionale. Un paio di settimane fa aveva sciorinato dell’ottima ginnastica in Serie A col body della Leonessa accanto alle Fate e alla coetanea Giorgia Leone, altra classe 2006 che ieri è stata ottima seconda. Soffermiamoci sui punteggi: 14.100 al volteggio (partendo da 4.6), 14.100 alla trave (5.7 il D Score, tre decimi di bonus), fantasmagorico 14.900 alla trave (5.7 come nota di partenza, mezzo punto di abbuono), 14.050 al corpo libero (5.5 il D Score, 0.3 di bonus).

Loading...

Loading...

Sono riscontri da veterana, sia per quanto riguarda le difficoltà portate in gara che per quanto riguarda l’esecuzione. Incantevole al quadrato, precisa sugli staggi, convincente e decisa sui 10cm, senza dimenticarsi che si è andati sul tranquillo alla tavola, ma un’atleta di questo calibro non farà fatica a immagazzinare il doppio avvitamento (e sarebbero otto decimi in più sul punteggio, stando al codice attuale). Folco Donati, Presidente della Brixia Brescia, ha scritto su Bresciaoggi: “Il titolo di questa storia potrebbe essere ‘Piccole Vanesse crescono’ e la protagonista sembra incarnare a meraviglia, per fattezze, lineamenti e qualità sportive, l’ex campionessa del mondo e tre volte olimpionica Vanessa Ferrari. […] Una ginnasta che sembra avere tutte le carte in regola per essere definita l’erede di Vanessa Ferrari, non a caso suo idolo agonistico“. Una definizione ampiamente condivisibile per quanto si è visto in gara.

Angela Andreoli punta senza mezzi termini alle Olimpiadi di Parigi 2024 e il suo cammino è iniziato nel migliore dei modi. Tra cinque giorni sfiderà proprio Vanessa Ferrari e le Fate (Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato) nel concorso generale dei Campionati Italiani Assoluti a Napoli: se dovesse ripetere quanto fatto a Jesolo, allora potrebbe davvero fare saltare il banco e sognare il gradino più alto del podio nell’all-around. Stiamo parlando di una classe 2006 che si allena 32 ore a settimana, che è iscritta al primo anno del Liceo delle Scienze Umane e che sogna di diventare criminologa. Per il momento la piccola Angelina (140 centimetri di grande classe) vive tra la Polvere di Magnesio e gli amati libri, divertendosi, come scrive il suo Presidente, con le indagini di Sherlock Holmes e le magie di Harry Potter.

VIDEO CORPO LIBERO ANGELA ANDREOLI:

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI GINNASTICA ARTISTICA

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LM-LPS/Filippo Tomasi