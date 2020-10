Vuelta a España 2020, Tom Dumoulin: “Non abbiamo fatto una preparazione tradizionale. Daremo il massimo per ottenere un grande risultato”

Dopo aver lavorato per Primoz Roglic al Tour de France e alla Liegi-Bastogne-Liegi, Tom Dumoulin si presenterà al via della Vuelta a España 2020 ove dividerà i grandi di capitano proprio con il campione sloveno. Sarà la strada a decidere chi tra i due dovrà essere il leader maximo della Jumbo-Visma. Il neerlandese, infatti, ha già fatto sapere che non si farà problemi a mettersi a disposizione del campione uscente se questi dovesse continuare ad andare più forte di lui.

In conferenza stampa, oggi, Dumoulin ha parlato del suo percorso di avvicinamento alla Vuelta. Queste le sue parole riportate da cyclismactu.net: “Non ci siamo preparati come facciamo di solito per un grande giro. Dopo il Tour de France ci sono state diverse gare importanti quindi non ci siamo concentrati solo sulla Vuelta. Stiamo vivendo un periodo strano ma è bello partecipare a questo evento nonostante una preparazione particolare. Sono felice di essere al via della Vuelta con una grande squadra al mio fianco. Faremo del nostro meglio per ottenere un buon risultato“.

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse