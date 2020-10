Volley, Superlega 2020-2021, seconda giornata. Il derby è di Milano capolista per una notte: battuta Monza 3-1

Milano sbanca Monza, vince il derby lombardo e vola in vetta alla classifica a punteggio pieno dopo due giornate. La squadra meneghina supera 3-1 in trasferta il vero Volley Monza che viene così ridimensionato dopo l’inizio col botto di sette giorni fa a Modena. A partire meglio è la formazione meneghina che schiera la formazione tipo e fa leva in particolare sugli attaccanti di palla alta Patry e Maar e mette in difficoltà la squadra di casa. I milanesi prendono un piccolo vantaggio e tengono a distanza i rivali fino al 25-21 che chiude il primo parziale.

Nel secondo set si sveglia il Vero Volley che inizia a ricevere meglio e trova in Lagumdzija e Sedlacek, decisivi sette giorni fa per la vittoria di Modena, due punti di riferimento fissi in attacco. Si ribalta la situazione, Milano commette qualche errore di troppo e si trova a dover rincorrere senza esito positivo perché ad aggiudicarsi il set è la squadra di casa: 25-22.

Il terzo set vive sul filo dell’equilibrio con Milano che prova per due volte la fuga: prima 11-9 e poi 17-15 ma i monzesi tornano sotto in entrambe le occasioni. La fuga giusta arriva sul 19-17: il Vero Volley non reagisce più e crolla sotto i muri della formazione milanese che non lascia più passare nulla: Maar mette a terra il punto del 22-19 chiudendo il varco a tutti gli attaccanti avversari e poi ci pensano Piano e Patry a regalare il 2-1 all’Allianz.

Nel quarto set, dopo la prima fase di grande equilibrio, l’Allianz piazza l’allungo decisivo nella parte centrale volando sul 15-11. Monza fa fatica a ritrovare il bandolo della matassa, riesce a rimettere in sesto il cambio palla ma non basta per andare a riprendere i milanesi che chiudono il match con l’attacco vincente di Ishikawa e si impongono con il punteggio di 25-20.

In casa Allianz grande partita del nipponico Ishikawa che mette a segno ben 17 punti, uno in più rispetto all’altra banda Maar, mentre l’opposto Patry chiude con 13 punti all’attivo. In casa Monza spiccano i 22 punti di Lagumdzija e i 18 punti di Sedlacek che non sono bastati a spostare gli equilibri a favore dei padroni di casa.

