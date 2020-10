Volley, Francesco Recine: “Muro e contrattacco sono stati i nostri punti deboli contro il Piacenza”

Dura sconfitta per il Consar Ravenna, una partita conclusa per 1-3 contro il Piacenza che lascia l’amaro in bocca e l’impossibilità di guadagnare punti preziosi in classifica. Ad analizzare la situazione nell’ultima puntata di #IntoTheTeam, la trasmissione firmata Sport2U, in collaborazione con OA Sport, sono intervenuti Francesco Recine e Aleks Grozdanov, rispettivamente schiacciatore e centrale della squadra romagnola.

“Contro il Piacenza abbiamo fatto il possibile, ma non siamo riusciti a spingere oltre il quarto set – commenta Recina -. Nelle prime partite di Coppa Italia non ci aspettavamo di ottenere certi risultati, abbiamo dimostrato di poter poter raggiungere un buon livello in tutti i fondamentali. Ora, però, dobbiamo lavorare per migliorare il muro e il contrattacco“. Di seguito, vi proponiamo la video intervista integrale.

Loading...

Loading...

LA VIDEO INTERVISTA A FRANCESCO RECINE E ALEKS GRODZDANOV





Foto: LM/LPS/Daniele Ricci