Volley, Davide Saitta: “Abbiamo conquistato sei punti, ma non dobbiamo rilassarci”

Nuova puntata di Volley2U, il programma di Sport2U, in collaborazione con OA Sport. Questa volta, in trasmissione, è intervenuto Davide Saitta, alzatore della Callipo Calabria Vibo Valentia, per commentare il panorama attuale della SuperLega.

“Il calendario si sussegue in fretta, si aprono più possibilità di salire in classifica e far punti. Al momento abbiamo conquistato sei punti in poche giornate, ma non dobbiamo rilassarci. Ho bene in testa le partite che ci attendono”, questo il commento del palleggiatore catanese, che aggiunge, inoltre, un’osservazione in merito all’imprevedibilità di questo campionato. Di seguito, la video intervista integrale.

Loading...

Loading...

VIDEO: L’INTERVISTA A DAVIDE SAITTA







CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LPS Daniele Ricci