VIDEO Vanessa Ferrari rilancia, nuovo elemento: doppio teso con avvitamento al corpo libero!

Vanessa Ferrari non smette mai di stupire e continua a regalare enormi emozioni, dall’alto di un talento infinito che strabilia anche a ridosso delle trenta primavere. La Farfalla di Orzinuovi ha rilanciato per l’ennesima volta in carriera, è ormai chiaro che è tornata ad allenarsi sui quattro attrezzi e sta cercando di migliorare ulteriormente il proprio livello. Al corpo libero, suo attrezzo prediletto, ha deciso di studiare ed eseguire un nuovo elemento, pubblicando il tutto in un video postato sui suoi canali social. La bresciana ha eseguito un bellissimo doppio teso con un avvitamento.

Vanessa Ferrari sta inseguendo la qualificazione alle Olimpadi di Tokyo, rinviate al prossimo anno a causa della pandemia. L’allieva di Enrico Casella è in corsa per il suo pass a cinque cerchi attraverso la Coppa del Mondo di specialità (manca una tappa al termine del circuito, può riuscire nella sua missione al corpo libero battendo Lara Mori), ma a questo punto l’opzione di essere inserita nella squadra (quartetto) non è assolutamente da scartare. Di seguito il VIDEO del nuovo elemento di Vanessa Ferrari.

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it