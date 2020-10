VIDEO MotoGP, GP Aragon 2020: brutta caduta per Fabio Quartararo nella FP3. Nessuna conseguenza per il francese

Il leader del campionato del mondo 2020 di MotoGP Fabio Quartararo, terzo nella classifica combinata del GP d’Aragon 2020 (round del Mondiale della classe regina), si è reso protagonista nella fasi conclusive dell’ultimo turno di prove libere di una rovinosa caduta alla curva-14. Quartararo, immediatamente dopo l’impatto, si è toccato la spalla, zoppicante, chiedendo una mano per rialzarsi. Una caduta classica di questo fine settimana, condizionato inevitabilmente dalle basse temperature: perdita di anteriore. In questo caso, il transalpino è stato sbalzato letteralmente, ricadendo sulla moto. Fortunatamente, i controlli al centro medico non hanno evidenziato fratture, il centauro sta bene. Di seguito il video:

VIDEO CADUTA DI FABIO QUARTARARO NELLA FP3 GP ARAGON 2020 MOTOGP





Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse