VIDEO Marta Pihan-Kulesza, quintuplo giro con illusion: nuovo spettacolare elemento al corpo libero

Marta Pihan-Kulesza ha eseguito un nuovo elemento al corpo libero durante la tappa della World Challenge Cup andata in scena nel weekend a Szombathely (Ungheria). Nella prima gara internazionale andata in scena dopo quasi sette mesi di digiuno a causa dell’emergenza sanitaria, la polacca ha portato in scena un bel quintuplo giro collegato con un illusion, il tutto sulle meravigliose note di “Vogue” di Madonna. Di seguito il VIDEO della novità artistica portata da Marta Pihan-Kulesza, capace di concludere al secondo posto col punteggio di 12.900 alle spalle dell’ucraina Angelina Radivilova (13.200).

