Vela, Europei Laser 2020: Alessio Spadoni impressiona con due vittorie e balza nella top10, Zennaro perde terreno al femminile

Piccolo passo indietro corale rispetto ad un incoraggiante day-1 in casa Italia al termine della seconda giornata di gara dei Campionati Europei 2020 delle classi olimpiche in singolo Laser Standard e Laser Radial, in corso di svolgimento a Danzica, in Polonia. Anche quest’oggi il programma è stato completato regolarmente con altre due regate di qualificazione disputate da parte di tutte e quattro le flotte (due al maschile, due al femminile). Domani si chiuderà la prima metà del Campionato con le ultime due prove di Qualifying Series, mentre da domenica 11 a martedì 13 si svolgeranno le Finali (sempre con due regate al giorno) con flotte divise in Gold e Silver.

Tra gli uomini perdono terreno in classifica Marco Gallo (ieri 3°, oggi 22°) e Nicolò Villa (17° dopo aver chiuso 4° ieri sera), incapaci di tenere il passo dei migliori rispettivamente nella flotta gialla e nella flotta blu, mentre va evidenziata la strepitosa doppia vittoria odierna di Alessio Spadoni nella Blue Fleet. Il Campione Italiano Laser in carica ha così riscattato un brutto avvio di Europeo risalendo in 24 ore dal 68° al 9° posto nella generale (scartando il 46° della gara inaugurale) con 19 punti, a -12 dal leader croato Filip Jurisic e a -7 dalla zona podio. Ottima progressione anche da parte di Giovanni Coccoluto, che mette a segno uno score di 7-5 nella flotta blu recuperando ben 31 posti e balzando in 12ma piazza assoluta a quota 22 punti (scartando un 33). Resiste il classe 1997 Gianmarco Planchestainer, 28° in classifica generale open nonostante una squalifica (scarto) nella prima prova di giornata ed un 10° nella seconda. Lontanissimi tutti gli altri italiani: 58° Dimitri Peroni, 66° Giacomo Musone, 70° Filippo Guerra, 118° Edoardo Libri e 122° Claudio Natale.

Classifica ancora abbastanza corta in campo femminile nei Laser Radial, con la danese Anne-Marie Rindom (campionessa d’Europa in carica) che comincia però a fare decisamente sul serio con due primi posti parziali nella flotta gialla che le valgono la vetta provvisoria del Campionato dopo quattro regate davanti alla rivale olandese Marit Bouwmeester (oggi 2-7 nella blu), oro agli ultimi Mondiali. Retrocede fuori dalla top10 ma rimane a galla la migliore delle azzurre, Silvia Zennaro, 14ma europea e 13ma open con uno score di 15-8 nella flotta gialla, mentre Carolina Albano tiene duro ed è appena fuori dalla top20 in ventunesima posizione assoluta (20ma europea) a causa di una squalifica e di un 14° posto sempre nella Yellow Fleet. Virtualmente qualificate per la Gold Fleet anche Chiara Benini Floriani e Joyce Floridia, rispettivamente 31ma e 37ma. Devono recuperare terreno domani nell’ultima giornata di qualifica Matilda Talluri (55ma con 18-24), Federica Cattarozzi (61ma con 37-21), Francesca Frazza (62ma con 30-27) e Valentina Balbi (71ma con 35-34).

