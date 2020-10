Tuffi, cancellato il Grand Prix a Bolzano. Definite le nuove date dell’evento di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo

La pandemia globale purtroppo è tornata a far sentire i suoi effetti con una certa rilevanza. La seconda ondata di contagi sta colpendo tutti gli Stati e anche in Italia si sono prese le dovute contromisure.

Il mondo dello sport, da questo punto di vista, è chiamato ad adattarsi a quanto sta accadendo e alcuni eventi sono stati purtroppo cancellati per l’impossibilità di organizzarli. Tra questi vi rientra il Grand Prix di tuffi a Bolzano, che già era stato posticipato dalla data originaria (nel mese di luglio). La rassegna, infatti, si sarebbe dovuta tenere dal 20 al 22 novembre, ma l’emergenza sanitaria ha costretto gli organizzatori ad annullare definitivamente il tutto.

Un calendario, pertanto, da scoprire con una scadenza importante, ovvero le Olimpiadi di Tokyo (23 luglio-8 agosto 2021). In questo senso, ci sarà la tappa di Coppa del Mondo a Tokyo, valida per la qualificazione alla competizione a Cinque Cerchi, dal 18 al 23 febbraio 2021. Una scadenza importante per il gruppo azzurro soprattutto, desideroso di centrare questo target.

Foto: LaPresse