Triathlon, Campionati Italiani 2020: assegnati i titoli su distanza olimpica. Disputate anche le gare di paratriathlon

A San Benedetto del Tronto si sono disputati i Campionati Italiani di triathlon olimpico (categorie Assoluti ed Under 23) e paratriathlon (categoria Assoluti). Per quanto concerne il triathlon olimpico, svolto con partenze ad intervalli di 30″, il titolo Assoluti va a Delian Stateff (G.S. Fiamme Azzurre) tra gli uomini e Luisa Iogna-Prat (DDS) tra le donne, mentre per la categoria Under 23 successi di Nicolò Strada (Raschiani Triathlon Pavese) al maschile e di Sharon Spimi (The Hurricane) al femminile.

CAMPIONATI ITALIANI TRIATHLON OLIMPICO

Assoluti M

1. Delian Stateff (G.S. Fiamme Azzurre) 1:45:35

2.Giulio Molinari (C.S. Carabinieri) 1:47:03

3. Nicolò Strada (Raschiani Triathlon Pavese) 1:47:32

Under 23 M

1. Nicolò Strada (Raschiani Triathlon Pavese) 1:47:32

2. Alessio Crociani (TTR) 1:48:14

3. Alessandro De Angelis (Minerva Roma) 1:48:59

Assoluti F

1. Luisa Iogna-Prat (DDS) 1:57:32

2. Ilaria Zane (DDS) 1:59:25

3. Sharon Spimi (The Hurricane) 2:01:44

Under 23 F

1. Sharon Spimi (The Hurricane) 2:01:44

2. Bianca Seregni (DDS) 2:02:02

3. Costanza Arpinelli (Minerva Roma) 2:04:56

CAMPIONATI ITALIANI PARATRIATHLON

PTM2 F

1 PACE MYRTA CUS PARMA ASD 01:31:52

PTS2 F

1 PLEBANI VERONICA YOKO 707 01:22:11

PTS2 M

1 FERRARIN MICHELE VERONA TRIATHLON KM 01:21:12

2 MINIATI ANDREA FREESTYLE TRIATHLON 01:25:03

3 AIELLO SALVATORE UNICUSANO POSILLIPO 01:26:05

4 CARVANI MINETTI ALESSANDRO ITALO RASCHIANI TRIATHLON 01:29:48

5 FARETRA CLAUDIO TEAM LADISPOLI TRIAT 01:37:36

PTS3 M

1 AZARA NICOLA TRI NUORO 01:24:00

PTS4 F

1 LAMPASONA FABIOLA TEAM LADISPOLI TRIAT 02:00:17

PTS4 M

1 CACCIAMANO GIANLUCA TEAM LADISPOLI TRIAT 01:11:30

2 TURATO MARCO PADOVA TRIATHLON 01:11:38

PTS5 F

1 CARANCINI AZZURRA TEAM LADISPOLI TRIAT 01:27:01

PTS5 M

1 GAVA MAURO TRITEAMPORDENONE 01:06:16

2 SUARATO FABRIZIO ERMES CAMPANIA 01:07:51

3 DEMAIO FRANCESCO OASI LAURA VICUNA 01:12:03

4 PROFICO ROSARIO TEAM LADISPOLI TRIAT 01:16:37

5 LUNGHI LUCA CUS FERRARA 01:21:46

6 SCAVIZZI SIMONE M 1969 PERUGIA TRIATHLON 01:26:06

PTVI F

1 BARBARO ANNA G.S. FIAMME AZZURRE 01:11:31

PTVI M

1 ROMEO MAURIZIO JUST TRIATHLON 01:06:44

2 MENNELLA ALESSANDRO FORHANS TEAM 01:15:33

3 TOMBERLI ALBERTO FIRENZE TRI 01:17:19

4 CARNEVALE CRISTIANO TREVISO TRI 01:18:00

5 CASALI NORBERT CUS PROPATRIA MILANO 01:24:50

6 AIELLO LUCA TRIATHLON TRASIMENO 01:27:22

PTWC F

1 CUCCURU RITA WOMAN TRIATHLON 331 01:19:43

2 VELLUCCI CHIARA A.S.MINERVA ROMA 01:52:21

PTWC M

1 ACHENZA GIOVANNI G.S. FIAMME AZZURRE 01:02:40

2 BUCCOLIERO PIER ALBERTO FIRENZE TRI 01:08:36

3 PREZIOSA MAURO FITCENTER TT 02:04:37

Foto: Valerio Origo