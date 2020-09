Triathlon, ufficializzato l’elenco degli iscritti ai Campionati Italiani 2020

Tutto pronto per il via dei Campionati Italiani 2020 di Triathlon Sprint che si terranno a Lignano Sabbiadoro nella giornata di sabato 26 settembre. Nella località friulana si assegneranno le maglie tricolori sul tracciato ormai collaudato che ricalca quello delle edizioni 2017 e 2018. Ora possiamo scoprire nel dettaglio l’elenco degli iscritti all’evento tricolore che, oltre al titolo assoluto, assegnerà anche quello Under 23 e quello a squadre che verrà attribuito mediante la somma di tempi (2 tempi donne e 2 tempi uomini), vista l’impossibilità di svolgere la Mixed Relay. La gara, che verrà disputata con le modalità della cronometro individuale, aspetto che sarà rigorosamente controllato dai Giudici di gara che saranno presenti in numero adeguato lungo il percorso e sulle moto al fine di garantire il regolare svolgimento della prova valevole come campionato italiano.

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI TRIATHLON 2020



Venerdì 25 Settembre 2020

15.00 – 20.00 Ritiro Pacchi Gara e Accrediti (C.I. Triathlon Sprint Indiv. Assoluto e Sprint Promo) – PalaPineta

15.00 – 19.00 EXPO VILLAGE – piazza Marcello D’Olivo

14.00 – 17.00 Ricognizioni libere dei percorsi gara

15.00 – 18.00 Allenamento e Relax in Piscina Olimpionica – Bella Italia EFA Village

Loading...

Loading...

Sabato 26 Settembre 2020

07.00 – 08.30 Ritiro Pacchi Gara e Accrediti (C.I. Triathlon Sprint Indiv. Ass. DONNE) – PalaPineta

07.00 – 08.45 Apertura Zona Cambio DONNE – Via Lungomare A. Kechler

09.00 PARTENZA Campionato Italiano Triathlon Sprint Indiv. Assoluto DONNE

11.00 PREMIAZIONI Campionato Italiano Triathlon Sprint DONNE

07.30 – 18.00 EXPO VILLAGE – piazza Marcello D’Olivo

09.00 – 13.30 Ritiro Pacchi Gara e Accrediti (C.I. Triathlon Sprint Indiv. Ass. UOMINI e Sprint PROMO) – PalaPineta

11.00 – 14.00 Apertura Zona Cambio UOMINI e Sprint PROMO – Via Lungomare A. Kechler

14.30 PARTENZA Campionato Italiano Triathlon Sprint Indiv. Assoluto UOMINI

16.15 PARTENZA Triathlon Sprint PROMO

18.00 PREMIAZIONI Campionato Italiano Triathlon Sprint UOMINI e Sprint Promo

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TRIATHLON

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo