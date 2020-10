Tiro a segno, rinviato il Grand Prix Slovenia 2021

Il pericolo non è alle spalle, anzi. Il tiro a segno internazionale, dopo aver provato negli scorsi mesi a ridisegnare il proprio calendario in vista dell’anno prossimo, si vede già costretto a posporre il primo evento dei prossimi dodici mesi: il Grand Prix Slovenia 2021 infatti, competizione che si sarebbe dovuta tenere a Ruse fra il 13 ed il 17 gennaio, con in scena sia i contest di pistola sia quelli di carabina, è stato rinviato a data da destinarsi.

Una decisione pesante, ma che la ISSF – come comunicato sul proprio sito ufficiale – ha ritenuto necessaria, al pari della cancellazione dell’International Junior Competition of Olympic Hopes 2020, appuntamento riservato alle categorie giovanili, che si sarebbe dovuto svolgere a Nitra (Slovacchia) dal 6 all’8 novembre.

Nell’universo degli shooting sports quindi si naviga a vista: lo slittamento del Grand Prix Slovenia 2021 di certo, considerando che è un evento riservato ai seniores, non è di certo la migliore delle notizie per il restart di un anno che – volente o nolente – dovrà vivere il suo culmine con i Giochi Olimpici di Tokyo 2021.

Le prossime settimane diventeranno quindi fondamentali per capire in che direzione si muoverà la Federazione Internazionale: il focus adesso si sposta sul Grand Prix Rabat (Marocco), per quanto riguarda le competizioni di tiro a volo, al momento in agenda dal 28 gennaio al 6 febbraio 2021.

Va ricordato infine che dal 26 febbraio in poi dovrebbero iniziare gli appuntamenti ancor più importanti, visto che in contemporanea si terranno la Coppa del Mondo di tiro a volo a Il Cairo (Egitto) e i Campionati Europei a 10m di tiro a segno a Lohja (Finlandia), questi ultimi qualificanti per le Olimpiadi nipponiche.

Foto: UITS