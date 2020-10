Tennis: Petra Kvitova dichiara chiusa la propria stagione 2020

Termina la stagione 2020 (o meglio, quel che c’è stato) di Petra Kvitova. La ceca, molto recentemente semifinalista al Roland Garros, e sconfitta in questa fattispecie dall’americana Sofia Kenin, non giocherà nemmeno a Ostrava, nella sua Repubblica Ceca.

Questo il messaggio della due volte vincitrice di Wimbledon, suddiviso in due tweet: “E’ la fine della mia stagione 2020, e voglio dire un grande grazie a tutti voi. E’ stato un difficile anno per tutti e possiamo solo sperare che il 2021 sarà migliore. Anche se il 2020 è stato duro, ho imparato da esso molte cose e mi ha aiutato a cambiare la nostra prospettiva e realizzare cosa è importante nelle nostre vite. Grazie alle persone intorno a me e a quelli che mi hanno supportata in qualunque modo. Ora guardo aventi per una off season piena di riposo e poi non vedo l’ora di vedervi nel 2021. Sono curiosa di scoprire cosa ci sarà di fronte a noi“.

It’s the end of my 2020 season and I wanted to say a big thank you to you all. It has been a difficult year for everyone and we can only hope that 2021 will be better. Even though 2020 has been tough, I have learned many new things from it and it has helped change our perspective pic.twitter.com/K5a2is5kr2 — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) October 16, 2020

and realise what is important in our lives. Thank you to the people around me and to those who have supported me no matter what. I look forward to a restful off-season and then I can’t wait to see you all in 2021. I’m excited for what’s ahead 😘 Petra — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) October 16, 2020

Petra Kvitova chiuderà l’anno in top ten, e sarà questa l’ottava stagione in cui le capiterà. Il massimo che ha raggiunto è il numero 2, e in più di un’occasione è stata davvero vicina a conquistare la vetta, entrando di diritto tra le giocatrici più forti ancora mai riuscite ad arrivare in cima al ranking WTA.

