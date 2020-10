Tennis: Matteo Berrettini si cancella dall’ATP 500 di San Pietroburgo

Continuano le cancellazioni dall’ATP 500 di San Pietroburgo, al via da lunedì. Il torneo russo, questa volta, deve incassare la defezione di Matteo Berrettini, che dopo la rinuncia del greco Stefanos Tsitsipas era diventato il secondo miglior giocatore del seeding, dopo il russo Daniil Medvedev (regolarmente in scena).

Non si conoscono ufficialmente i motivi del forfait del romano, che dopo aver perso al terzo turno del Roland Garros contro il tedesco Daniel Altmaier dovrà cedere una posizione nella classifica mondiale, a vantaggio dell’argentino Diego Schwartzman, semifinalista sulla terra rossa di Parigi. Il numero 1 d’Italia sarà di nuovo in scena, salvo novità, all’ATP 250 di Anversa, per poi giocare il 500 di Vienna che l’anno scorso gli sorrise con una semifinale lottata contro il padrone di casa Dominic Thiem.

Rimane così soltanto un italiano a far parte del tabellone principale a San Pietroburgo: Jannik Sinner, cui era stata concessa una wild card, diventata poi del tutto inutile perché l’altoatesino è entrato ugualmente a causa delle varie defezioni, tra cui si contano quelle del belga David Goffin per positività al coronavirus, del sudafricano Kevin Anderson, dello spagnolo Pablo Carreno Busta e del bulgaro Grigor Dimitrov.

federico.rossini@oasport.it

Foto: LaPresse