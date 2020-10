Tennis, Lucas Pouille: prima si separa dall’allenatore e poi annuncia la positività al Covid-19

Quella di ieri per Lucas Pouille non è stata certamente una giornata indimenticabile. Il tennista transalpino, infatti, ha annunciato che dopo due stagioni si è conclusa la collaborazione con Amélie Mauresmo. Proprio durante questo periodo il francese è riuscito a raggiungere anche una semifinale Slam, all’Australian Open 2019.

L’attuale numero 69 del ranking ATP, però, dopo quell’exploit ha faticato non poco anche a causa di diversi problemi fisici. Pouille ha deciso di mettere fine alla collaborazione tutta transalpina con l’intento di ritrovare il proprio gioco, magari sperando che il fisico possa reggere meglio.

Sempre nella giornata di ieri il tennista francese ha annunciato ai suoi fan, tramite i social, che è risultato positivo al Covid-19. Come da protocollo ha iniziato il periodo di isolamento che in Francia dura una settimana al quale seguirà il tampone di verifica. Pouille si sta già concentrando sulla prossima stagione e quindi non appena il problema Covid-19 sarà risolto tornerà in campo per allenardi così da farsi trovare pronto per il tour 2021.

Foto: shutterstock