Tennis, Luca Baldissera: “Junion Next Gen 2020? Quest’anno avremmo assistito ad un vero tripudio di gioia”

Nuovo appuntamento con Tennis2U, la trasmissione firmata Sport2U, in collaborazione con OA Sport. Ospite di giornata, Luca Baldissera.

Il giornalista, penna di Ubitennis, commenta il talento di Lorenzo Musetti, evidenziandone il potenziale e la crescita, e analizza il panorama attuale aggiungendo una considerazione sulla mancata edizione italiana delle Junior Next Gen, a causa dell’emergenza sanitaria: “Causa situazione globale, quest’anno non ci saranno le Next Gen. Con questi ragazzini sarebbe stato un putiferio di gioia per il movimento italiano. Mi spiace, perchè ci fossero state delle Next Gen Finals sarebbe stato davvero bello“.

Di seguito, vi proponiamo la video intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA A LUCA BALDISSERA





