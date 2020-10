Tennis: Kiki Bertens salterà gli Australian Open 2021 per operazione al tendine d’Achille sinistro

Kiki Bertens salterà l’inizio della stagione 2021, e dunque anche gli Australian Open. La decisione dell’olandese, che è arrivata agli ottavi del Roland Garros nell’ultima edizione, è legata a un’operazione al tendine d’Achille sinistro, seguita a una serie di fastidi che aveva manifestato per un certo periodo di tempo.

Questo il messaggio lasciato dalla numero 9 del mondo su Instagram: “Alcuni di voi forse sanno che ho avuto problemi a un tendine d’Achille per qualche tempo. L’unica possibilità, per me, di giocare di nuovo senza dolore e dare il massimo in allenamento e in partita era di operarmi. Questo è quello che ho fatto ora! Salterò l’inizio del 2021, quindi sfortunatamente non sarò in gara in Australia. Farò del mio meglio per tornare più velocemente possibile. Non vedo l’ora di vedervi di nuovo sul tour!”

Loading...

Loading...

Nel 2020 l’olandese ha vinto un torneo, quello di San Pietroburgo, nel mese di febbraio sulla kazaka Elena Rybakina. Si è trattato del suo decimo successo a livello WTA, il terzo in un Premier. Oltre agli ottavi del Roland Garros (in cui ha battuto Sara Errani dopo un thriller e poi è stata sconfitta da Martina Trevisan), ha raggiunto il quarto turno anche agli Australian Open, dove ha chiuso il torneo contro la versione rediviva della spagnola Garbine Muguruza.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse