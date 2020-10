Tennis, fallita la petizione per intitolare il campo centrale dell’ATP di Basilea a Roger Federer

Niente da fare per la petizione finalizzata a voler intitolare il campo centrale di Basilea (Svizzera) a Roger Federer, città nella quale il fuoriclasse svizzero è nato e in cui nella sua carriera ha vinto il torneo in 10 occasioni. I promotori dell’iniziativa si erano posti l’obiettivo di raccogliere almeno 3.000 firme, ma non si è andati oltre le 1.200.

Come è noto la competizione quest’anno non andrà in scena per via del Coronavirus e, anche in caso di disputa dell’evento, Federer non avrebbe potuto prendervi parte per via dei suoi problemi al ginocchio, con operazioni annesse. Tornando al discorso di onorificenze, all’asso elvetico del tennis è stato dato il titolo di Doctor Honoris Causa dell’Università di Basilea, ma alcun nome delle vie della città rossocrociata dal momento che le leggi prevedono che tale denominazione debba essere attribuita a persone non più in vita.

Foto: LaPresse